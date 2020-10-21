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阿里影業料上半財年收入跌近4成 虧損收窄

即市財經 23:38 2020/10/21

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阿里影業預計上半財年收入按年跌35%至40%。

阿里影業 （01060） 發布業績預告，截至9月底上半財年收入按年減少35%至40%，去年同期為15億元（人民幣，下同）；淨虧損則按年大幅收窄約55%至60%，去年同期錄得虧損3.9億元。

阿里影業表示，收入較去年同期減少主要因新冠肺炎疫情導致互聯網宣發分部按年跌約70%所致；淨虧損收窄主要是銷售及市場費用較去年同期大幅下降約 90%所致。

阿里影業指，雖然上半財年面臨新冠肺炎疫情為行業整體經營情況和市場環境帶來的嚴峻挑戰，惟集團現金儲備充裕，電影和電視劇儲備片單充足，未來將繼續專注在影視全產業鏈的基礎設施建設，提升產業的數字化能力，同時，繼續依託阿里巴巴 （09988） 生態的優勢，實現生態協同的經濟效益，並對各業務板塊在下半財年的增量保持積極樂觀態度。

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編輯：陳健婷

香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 阿里影業（01060） 新冠肺炎疫情

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