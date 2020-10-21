【螞蟻上市】螞蟻集團井賢棟公開信：螞蟻追求成為健康成長102年的好公司

▲ 螞蟻集團董事長井賢棟給投資者的公開信曝光。

螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）中港上市獲放行，並更新招股書，螞蟻集團董事長井賢棟給投資者的公開信亦首次曝光。井賢棟的公開信以《因為相信，所以看見》為題，表示螞蟻集團已經是一家以數字支付、數字金融科技平台、數字生活為三大支柱的科技公司，而集團不追求大，不追求強，追求的是能夠成為健康成長102年的好公司。

他又指，科技讓普惠成為一種可持續的商業模式，發揮出最大的公益屬性，螞蟻集團會堅持對科技的投入，並繼續將每年營業收入的千分之三投入到公益事業中。

井賢棟公開信全文

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井賢棟表示，16年前，螞蟻集團始於一個夢想：未來的世界，金融服務將不是少數人的專屬，而是每一位普通消費者都可以隨時隨刻獲得的服務。16年後的今天，10億的國內消費者和8000萬的小微商家正在享受金融科技帶來的便利，使得他們可以在生活上、創業之路上輕裝上陣。惟他相信，這只是未來的序章。

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他又指，集團「用技術去開拓服務小微企業和長尾用户的增量市場，我們選擇和合作伙伴共同做大蛋糕，而不是零和遊戲分存量蛋糕。」。他指，更多發展中國家和地區的人們，也迫切需要更普惠的服務，小企業也迫切需要擁有更多的發展機會。

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編輯：袁諾曦