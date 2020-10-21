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【李嘉誠有份】美國人造牛奶商 獲迪士尼舵手投資兼任董事

即市財經 23:18 2020/10/21

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迪士尼執行主席Robert Iger加入李誠誠投資的毋庸牛乳蛋白商Perfect Day，成為董事。（法新社資料圖片）

獲李嘉誠私人名下維港投資支持、美國人造牛奶商Perfect Day宣布，邀請到華特迪士尼執行主席Robert Iger加入董事局。Iger投資入股Perfect Day後，成為公司首名創始人指定席董事。

Perfect Day早前以合成生物發酵技術，研製出全球首款生物製乳蛋白雪糕，人稱傳奇CEO的Iger將協助公司推動其擴張計劃，並堅守「創建更美好、更環保明天」這使命，以科技開拓製造美食的新方法。 

「 創新結合領導力，是為世界帶來革新想法的關鍵。」Iger形容，Perfect Day創先河，以科技和嶄新方法應對氣候變化，極具潛力，在新領域中一支獨秀，深感高興能在此重要時刻加入團隊，「將全力支持公司在新類別市場的迅速成長。」

李嘉誠會晤人造奶公司Perfect Day創辦人 曾親試人造奶雪糕新產品【下一頁

今次為Iger去年9月因為跟蘋果公司串流影流競爭，辭任對方的董事以來，13個月來首任非迪士尼的董事職位。Perect Day董事局現包括Iger、公司共同創辦人Ryan Pandya及Perumal Gandhi，還有淡馬錫控股代表Aftab Mathur和維港投資代表Patrick Zhang。Perfect Day迄今的總融資已超過3.6億美元（約28億港）。

身兼Perfect Day行政總裁的Pandya相信，Iger資深的運營專業知識，以及富遠見的領導風格，可協助他們加快在美國和全球的市場部署。

真菌發酵奶製品 李嘉誠撐科企顛覆傳統乳業【下一頁

責任編輯：姚沛鏞

美食 氣候暖化 李嘉誠 雪糕 美國 Disney

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