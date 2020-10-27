  • 27°C
香港時間 : 20201027日 (二) 11:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iBond+螞蟻集團認購攻略】手頭緊如何取捨？專家傳授一招解決！

即市財經 09:57 2020/10/27

分享：

iBond及螞蟻集團IPO齊齊抽資下，市場料短期拆息勢遭挾高。

iBond正在開賣，焦點新股螞蟻集團IPO亦正在招股，兩者認購時間相若，投資者若本金有限，肯定在iBond及螞蟻集團之間感到難以取捨。專家則教路，投資者應預留全數本金押注認購螞蟻集團，皆因部分券商正提供大額iBond優惠，如果投資者享用相關iBond優惠，將可把現金全數力攻在螞蟻集團身上，以博至少抽得一手螞蟻集團。至於iBond，因銀行及券商都會提供零息孖展，故用孖展抽iBond，成本變相減輕，令認購螞蟻集團的本身得以增加。

螞蟻集團認購幾多手好？詳見【下一頁】

想知銀行券商有何iBond認購攻略？詳見【下一頁】

iBond認購日期及詳情

    點擊圖片放大
    +3
    +2

信誠證券聯席董事張智威表示，部分券商提供iBond免孖展息、按金、認購費等，建議投資者將全數本金投放在認購螞蟻身上。螞蟻集團預期於10月27日招股，11月6日上市。

螞蟻首三季毛利急升逾七成，詳見【下一頁】

螞蟻集團IPO詳情及公司概覽

    點擊圖片放大
    +4
    +3

不過，考慮到內地臨床階段細胞治療平台公司藥明巨諾 （新上市編號：02126） 今日開始招股，榮昌生物亦快將招股，認購螞蟻後未必有錢回籠，若投資者有意認購生科股，建議將資金分為3份認購。

歷年iBond認購及分派情況

    點擊圖片放大
    +4
    +3

除螞蟻集團IPO外，新股市場出現混戰，同期有多隻新股正在招股。藥明巨諾、萬國數據 （新上市編號：09698） 、世茂服 （00873） 同期招股。另外，內地媒體又指報道，現時在美國掛牌的百度（BIDU），亦計劃今年底前來港完成第二上市。

相關文章：【新股IPO】藥明巨諾2126周四招股、入場費12020元　採用完全電子化申請程式

相關文章：【新股IPO】萬國數據撞正iBond與螞蟻集團　投資者值不值得一搏？

相關文章：【螞蟻上市】螞蟻公布業務首三季毛利急升逾7成　A股10月23日詢價

 

強積金回報表現不理想？專家助你整合MPF戶口及管理資產

編輯：謝卓榮

香港股票 螞蟻集團 iBond 世茂服務（00873） 藥明巨諾（02126） 萬國數據－SW（09698） 第二上市 孖展 集資
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】藥明巨諾2126次日招股　孖展283億元超購120倍
【新股IPO】藥明巨諾2126次日招股　孖展283億元超購120倍
【iBond 2020】iBond保證息率2厘　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）
【iBond 2020】iBond保證息率2厘　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）
【開市9點半】iBond 2020今日開賣　3手約賺1400至1500元攻略
【開市9點半】iBond 2020今日開賣　3手約賺1400至1500元攻略
【螞蟻上市】螞蟻集團每股股價幾多錢　A股編號688688申購入場費逾3萬？
【螞蟻上市】螞蟻集團每股股價幾多錢　A股編號688688申購入場費逾3萬？
【新股IPO】先聲藥業暗盤收市插水18%　一手約蝕2500元　36萬人認購照急跌
【新股IPO】先聲藥業暗盤收市插水18%　一手約蝕2500元　36萬人認購照急跌
【天氣消息】沙德爾逐漸遠離本港　天文台取消所有熱帶氣旋警告
【天氣消息】沙德爾逐漸遠離本港　天文台取消所有熱帶氣旋警告