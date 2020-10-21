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【螞蟻+iBond認購攻略】手頭緊點取捨？專家傳授一招解決！

即市財經 22:53 2020/10/21

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在iBond及螞蟻集團齊齊抽資下，市場料短期拆息勢遭挾高

iBond本周五（23日）開賣，焦點新股螞蟻則將於下周二招股，兩者認購時間相若，投資者若本金有限，肯定感到難以取捨。專家則教路，投資者應預留全數本金押注認購螞蟻，皆因部分券商正提供大額iBond優惠，如果投資者享用相關優惠，將可把現金全數力攻在螞蟻身上，以博至少抽得一手螞蟻。

信誠證券聯席董事張智威表示，部分券商提供iBond免孖展息、按金、認購費等，建議投資者將全數本金投放在認購螞蟻身上。不過，考慮到內地臨床階段細胞治療平台公司藥明巨諾 （新上市編號：02126） 今日開始招股，榮昌生物亦快將招股，認購螞蟻後未必有錢回籠，若投資者有意認購生科股，建議將資金分為3份認購。

焦點公司招股活動至今未見冷卻跡象，藥明巨諾發行9,769萬股，今日起至下周三（28日）招股，招股價介乎20至23.8元，集資23.25億元，一手（500股）入場費12,020元。公司預期11月3日上市，高盛及瑞銀為聯席保薦人。

另外，內地媒體再報道，現時在美國掛牌的百度（BIDU），計劃今年底前來港完成第二上市。

【螞蟻上市】螞蟻公布業務首三季毛利急升逾7成　A股10月23日詢價

【螞蟻上市】券商開始出招搶孖展　華盛送50萬孖展額度

強積金回報表現不理想？專家助你整合MPF戶口及管理資產

編輯：謝卓榮

香港股票 螞蟻集團 iBond 第二上市 孖展 集資

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