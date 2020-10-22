【螞蟻上市+iBond認購攻略】手頭緊如何取捨？專家傳授一招解決！

▲ iBond及螞蟻集團IPO齊齊抽資下，市場料短期拆息勢遭挾高。

iBond周五（23日）開賣，焦點新股螞蟻集團IPO則將於下周二招股，兩者認購時間相若，投資者若本金有限，肯定在iBond及螞蟻集團之間感到難以取捨。專家則教路，投資者應預留全數本金押注認購螞蟻集團，皆因部分券商正提供大額iBond優惠，如果投資者享用相關iBond優惠，將可把現金全數力攻在螞蟻集團身上，以博至少抽得一手螞蟻集團。至於iBond，可以現金申購一手，博分派時可一人一手。

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iBond認購日期及詳情

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信誠證券聯席董事張智威表示，部分券商提供iBond免孖展息、按金、認購費等，建議投資者將全數本金投放在認購螞蟻身上。螞蟻集團預期於10月27日招股，11月6日上市。

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螞蟻集團IPO詳情及公司概覽

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不過，考慮到內地臨床階段細胞治療平台公司藥明巨諾 （新上市編號：02126） 今日開始招股，榮昌生物亦快將招股，認購螞蟻後未必有錢回籠，若投資者有意認購生科股，建議將資金分為3份認購。

歷年iBond認購及分派情況

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除螞蟻集團IPO外，新股市場出現混戰，同期有多隻新股正在招股。藥明巨諾、萬國數據 （新上市編號：09698） 、世茂服 （00873） 同期招股。另外，內地媒體又指報道，現時在美國掛牌的百度（BIDU），亦計劃今年底前來港完成第二上市。

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編輯：謝卓榮