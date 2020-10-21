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【美國經濟】白宮幕僚長梅多斯︰冀兩日內達成紓困協議

即市財經 23:13 2020/10/21

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梅多斯表示，希望在與佩洛西見面後，在48小時內達成協議。

美國新一輪紓困法案談判繼續，雖然在刺激措施規模分歧已近乎解決，但談判仍未出現「實質進展」。白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）表示，希望與民主黨眾議院議長佩洛西談判後，於48小時內達成「某種協議」。

目前民主黨希望通過2.2萬億美元的紓困協議，共和黨新提出的方案則為1.88萬億美元。紓困方案料將包括「全民派錢」，向公民派發第二輪經濟刺激支票，並延續上一輪紓困方案中的一些措施，如航空業的薪金補貼、企業貸款、額外的失業救濟金等。

目前兩談判的主要分歧，主要涉及對貧困家庭的稅收抵免、州和地方政府的援助金，以及對企業的援助和責任保護上。

由於民主、共和兩黨各有不同的政治利益、在各州的地方選民支持度也不一樣，故如何利用紓困方案鞏固支持者，並拉攏搖擺州選民亦相當重要。此前美國總統特朗普曾批評，民主黨提出的方案「旨在救助民主黨掌控的州份」。故在對於不同地方政府的撥款上，兩黨仍有不少分歧。

值得注意的是，外電消息指，共和黨內部對於是否在大選前推出法案亦有保留。參議院多數黨領袖、共和黨麥康奈爾（Mitch McConnell）據報於閉門會議中曾表示反對在大選前推動法案通過。

相關文章︰【美國經濟】佩洛西：對紓困談判感樂觀 正草擬妥協方案

【美國經濟】刺激方案討論限期將至 特朗普﹕我想要的規模遠超2.2萬億

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