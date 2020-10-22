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【開市9點半】iBond 3手年賺息至少$600　螞蟻上市料大升　如何兩者兼得

即市財經 07:00 2020/10/22

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（1）螞蟻正式啟動招股程序，iBond亦周五開賣，兩大產品撞期，應該點揀？以回報計，iBond一手每年收息至少200元，3手收至少600元，螞蟻上市則預期大升，如何選擇需跟隨投資者對風險的承受能力，不過，專家建議魚與熊掌，兩者兼得。

即睇開市9點半重點：

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【螞蟻+iBond認購攻略】手頭緊點取捨？專家傳授一招解決！

（2）螞蟻業務表現與整個上市流程經已曝光，料11月6日正式上市、今個星期五（23日）料將展開初步市場推廣，其A股亦將於23日同日詢價，剛好與iBond首日認購重疊。對於增長股投資者來說，螞蟻或頗為「符合」其口味，據資料顯示，今年頭9個月，螞蟻毛利按年升逾七成，毛利率更升逾10個百分點。

【螞蟻上市】螞蟻公布業務首三季毛利急升逾7成　A股10月23日詢價

（3）螞蟻於11月初上市後，新股市場或將再有大型中概股接力。內地媒體報道，中概股百度（BIDU）計劃在今年底前來港完成第二上市。

【新股IPO】傳百度計劃年底前在港第二上市　美股盤前升3%

（4）焦點新股浪接浪，藥明巨諾 （新上市編號：02126）  今日至下周三（22至28日）招股，發行9769.2萬股，公開發售佔10%，集資23.25億元，每股發售價20至23.8元，一手500股入場費12020元。

【新股IPO】藥明巨諾周四招股、入場費12020元　採用完全電子化申請程式

（5）中資科技股屢成市場焦點，美股「女股神」Catherine Wood旗下基金更披露增持了眾案在綫  （06060）  及移卡  （09923）  。

【科網狂潮】「科技女股神」Catherine Wood旗下基金增持眾安在綫、移卡

（6）滙豐預告將推出稅貸計劃「分期『萬應錢』」，貸款額最多150萬元，實際年利率低至2.02厘，還款期6至60個月，不設手續費，指定客戶最快1分鐘批核。

【2020稅貸戰】滙豐稅貸周四起接受申請　年利率最低2.02厘

（7）國泰航空 （00293）  落實炒人計劃，國泰港龍航空正式走入歷史路程，而除了5300名駐港員工，另有約600名非駐港員工可能受到影響。

【國泰重組】國泰港龍即日停運、員工全數被裁　國泰全集團削8500職位、香港裁員5300人（不斷更新）

（8）「百億千金」余晚晚（Wendy Yu）與何超盈閨蜜合照再登上中港兩地網絡熱話。余晚晚究竟是何人？其實是「亞洲木門大王」余靜淵的獨生女，余靜淵旗下夢天木門則屬亞洲最大的木門製造商，亦是中國恒大  （03333） 、 綠城（滬：600606）、萬達等地產商的精裝房合作夥伴。

【網絡熱話】何超盈閨蜜「百億千金」余晚晚家底揭秘　父親是「亞洲木門大王」

近年不時有意見指當局應放寬提取強積金機制，考慮容許市民提早提取強積金戶口權益，用作支付置業首期、以至在疫情下解決市民。財庫局局長許正宇表示，強積金原意是在市民工作生涯中不斷滾存增值，供市民滿足置業需求非強積金制度原意。

（9）【MPF】允提強積金應急、置業？　財庫局：非強積金制度原意

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

強積金回報表現不理想？專家助你整合MPF戶口及管理資產

編輯：莫亦熙

香港股票 螞蟻集團 美股 許正宇 航空 增持 第二上市 中國概念股 港龍航空 國泰航空

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道指跌97點港股ADR跌75點　紐約期油跌4%

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