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【美股焦點】納斯達克上季純利升76% 股價漲逾3%

即市財經 22:24 2020/10/21

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納斯達克（美︰NDAQ）公布第三季度業績，扣除交易成本後的淨收入為7.15億美元，按年升13%；淨利潤2.64億美元，按年升76%，每股盈利1.58美元，好過市場預期。納斯達克股價漲逾3%，報132.89美元。

納斯達克的盈利增長，主要受於交易量的增長及非交易業務的強勁表現。另外，納斯達克表示，其首財務總監Michael Ptasznik將於明年2月28日退休，並任命Ann Dennison擔任該職位。Dennison目前是公司的高級副總裁。

納斯達克最大的非交易業務，即信息服務的收入增長了20％，達到2.38億美元。而市場服務收入按年增長約39％，達到9.58億美元。

相關文章︰【美股焦點】「納斯達克巨鯨」再現？神秘買家大手購入科技股期權惹關注

【中概股危機】納斯達克收緊上市要求　紐交所發言人：不會跟隨收緊上市規則

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編輯︰侯景成

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