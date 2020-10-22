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【滙豐股價】滙豐半日逆市微升　劉曉明點名滙豐：中國為國際企業創更多機會

即市財經 12:08 2020/10/22

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中國駐英大使劉曉明在Twitter發文，更點名標註滙豐的Twitter帳戶。

中美磨擦升溫，夾在兩國夾縫的滙豐控股 （00005） 慘成磨心，股價亦因此而節節下挫，但情況可能出現曙光。滙豐集團主席杜嘉祺（Mark Tucker）本周出席論壇時表示，十分期待在中國市場進一步拓展業務，並探索新的投資機會，一番言論獲中國駐英大使劉曉明轉載及點名回覆。

中國駐英國大使劉曉明在個人twitter上留言，提及中國一直推動市場改革及開放，並致力營造更好的營商環境，最後更特別標註滙豐的twitter帳戶，「為包括滙豐在內的國際企業創造更多機會」。

滙豐銅獅封廂近300日重光

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滙豐周四股價逆市造好，半日微升0.2%，報31.1元，成交2.67億元，恒指半日跌55點或0.22%。

劉曉明主動發文回應滙豐，更標註滙豐的帳戶。

杜嘉祺本周參與上海市市長國際企業家諮詢會議時，表示滙豐十分期待在上海以及更廣泛的中國市場進一步拓展業務，並探索新的投資機會；又指中國金融科技和創新日新月異，都為國際金融機構在中國的發展提供了寶貴的機遇。

杜嘉祺在上海會議發言內容【下一頁】

滙豐近一年多深受華為事件困擾，今年更數度被內地官媒狙擊，指控其設局陷害孟晚舟，內地輿論亦都相當激烈。

滙豐股價未來關鍵，尚包括10月27日公布的第三季績。

滙豐下周二放榜，高盛話可能宣布派末期息，詳見【下一頁

劉曉明twitter原文

劉曉明的Twitter全文，可見是回應滙豐集團主席杜嘉祺日前的一番話。

相關文章：

【2020稅貸戰】滙豐稅貸周四起接受申請　年利率最低2.02厘

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