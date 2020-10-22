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【新股IPO】榮昌生物製藥通過聆訊 擬集資4億美元

股樓投資 08:38 2020/10/22

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榮昌生物製藥已通過上市聆訊，並已展開投資者路演，計劃集資最多4億美元；由摩根士丹利、華泰國際及摩根大通擔任聯席保薦人。

螞蟻集團招股上市在即   三大業務你要知，想知詳情請按：【下一頁】

次集資所得，計劃其中45%用於臨床開發及商業化、25%用於撥付建造新生產設施以擴大商 業生產產能；15%用於償還榮昌製藥的借款；15%用作一般企業及營運資金用途。

螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO，想知詳情請按：【下一頁】

榮昌生物製藥主要研發針對新的靶點及深生物藥，暫仍未有盈利，旗下產品綫主要包括3種具有高度特異性的核心候選藥物，分別治療自身免疫、腫瘤科和眼科疾病。截至今年首3個月虧損進一步擴大至9959萬元（人民幣，下同），去年同期為8776萬元。

螞蟻集團（前稱螞蟻金服）上市 下周二招股 11月6日掛牌，想知詳情請按：【下一頁】

 

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

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