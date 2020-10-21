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【螞蟻上市】螞蟻公布業務首三季毛利急升逾7成　A股10月23日詢價

即市財經 22:13 2020/10/21

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螞蟻集團最新在科創板更新招股書，今年首三季度收入按年增逾4成。

螞蟻集團（前稱螞蟻金服）中港上市獲放行，正式展開招股流程，螞蟻上載A股最新招股書，今年首三季度收入達到1181.9億元（人民幣，下同），按年增長42.56%，毛利按年增長74%至695.49億元，毛利率按年大幅改善10.7個百分點至58.8%。支付寶月活躍用戶上季淨增2000萬，截至9月底達到7.31億。

想了解螞蟻認購同上市時間表？請按下圖：

    點擊圖片放大

螞蟻集團A股上市預計將於10月23日詢價，10月29日為A股發行申購日。

根據螞蟻集團最新招股書，螞蟻A股、H股發行將同步進行，H股將公開發行約16.7億股，另外螞蟻集團將向螞蟻國際B類、C類股持有人發行約32.56億股。螞蟻集團A股同樣將公開發行16.7億股，當中戰略配售股份達13.37億股。值得注意是，阿里巴巴 （09988） 旗下全資附屬公司浙江天貓技術有限公司也有參與螞蟻A股戰略配售，意味阿里巴巴增持螞蟻。

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編輯：陳健婷

 

香港股票 H股 A股 螞蟻集團 阿里巴巴－SW（09988） 螞蟻金服 支付寶

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