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【MPF】允提強積金應急、置業？　財庫局：非強積金制度原意

即市財經 21:11 2020/10/21

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財庫局局長許正宇表示，倘容許市民提早提取強積金滿足置業需求，更非強積金制度原意。

近年不時有意見指當局應放寬提取強積金機制，考慮容許市民提早提取強積金戶口權益，用作支付置業首期、以至在疫情下解決市民。財庫局局長許正宇表示，強積金原意是在市民工作生涯中不斷滾存增值，倘容許提早提取將削弱強積金制度的完整性，供市民滿足置業需求更非強積金制度原意。

許正宇回覆議員提問時指，任何容許提早提取累算權益的建議，必須考慮到計劃成員用作退休儲備的累算權益會相應減少。他又呼籲，成員不應忽視強積金屬於長線投資，並具有複息效應的特點。

財庫局：提早取款將削弱制度完整性

倘放寬要求並容許計劃成員提早提取以應對短期財政或應急需要，會令累算權益不時流失，並失去滾存增值的機會，將削弱強積金制度的完整性，難以達致協助勞動人口作退休儲蓄的目的。

他續指，強積金制度的設計是確保工作人口作長期而穩定的退休儲蓄，容許市民利用強積金供款以滿足置業需求，並非強積金制度的原意；未來會致力降低強積金基金的收費及開支水平。

253個強積金基金有投資於滙豐　佔總資產1.45%

此外，議員繼續關注滙豐 （00005） 股價問題，許正宇引述強積金受託人的資料稱，共有253個強積金基金持有滙豐的股票，涉資共約126億元，只佔強積金總資產的1.45%，因此有關股票的價格變動對強積金總資產的影響不大。

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編輯：趙穎妍

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