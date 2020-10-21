【科網狂潮】「科技女股神」Catherine Wood旗下基金增持眾安在綫、移卡

上一篇文章
【內銀業績】平安銀行第3季多賺6.1% 不良貸款「雙降」
美國基金公司Ark Invest旗下Ark Fintech Innovation ETF（美︰ARKF）交易紀錄顯示，該基金於周二（20日）增持了眾案在綫 （06060） 及移卡 （09923） 。Ark Invest旗下有多隻主動型ETF，主要覆蓋不同範籌及市場的科技股。
ARK Invest由基金經理、被稱為「科技女股神」的Catherine Wood在2013年創辦，主力投資該公司預期未來5至10年發展潛力巨大的企業。旗下基金均屬於主動型ETF，由相應的基金經理操作。
資料顯示，ARKW在周二買入了43.7萬股眾安在綫，按收市價計，總值約1750萬元；並且買入了10.96萬股移卡，市值約527.72萬元。
相關文章︰【美股業績】Netflix付費訂戶增長遜預期 盤後股價跌6%
更多【新經濟股】文章
【BCT MPF專家一站式退休策劃 助你輕鬆儲蓄計劃未來】https://bit.ly/35lIw8O
免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht
短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！
編輯︰侯景成