【科網狂潮】「科技女股神」Catherine Wood旗下基金增持眾安在綫、移卡

▲ 眾安在綫獲Ark Invest旗下基金增持。

美國基金公司Ark Invest旗下Ark Fintech Innovation ETF（美︰ARKF）交易紀錄顯示，該基金於周二（20日）增持了眾案在綫 （06060） 及移卡 （09923） 。Ark Invest旗下有多隻主動型ETF，主要覆蓋不同範籌及市場的科技股。

ARK Invest由基金經理、被稱為「科技女股神」的Catherine Wood在2013年創辦，主力投資該公司預期未來5至10年發展潛力巨大的企業。旗下基金均屬於主動型ETF，由相應的基金經理操作。

資料顯示，ARKW在周二買入了43.7萬股眾安在綫，按收市價計，總值約1750萬元；並且買入了10.96萬股移卡，市值約527.72萬元。

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編輯︰侯景成