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【科網狂潮】「科技女股神」Catherine Wood旗下基金增持眾安在綫、移卡

即市財經 21:13 2020/10/21

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眾安在綫獲Ark Invest旗下基金增持。

美國基金公司Ark Invest旗下Ark Fintech Innovation ETF（美︰ARKF）交易紀錄顯示，該基金於周二（20日）增持了眾案在綫 （06060） 及移卡 （09923） 。Ark Invest旗下有多隻主動型ETF，主要覆蓋不同範籌及市場的科技股。

ARK Invest由基金經理、被稱為「科技女股神」的Catherine Wood在2013年創辦，主力投資該公司預期未來5至10年發展潛力巨大的企業。旗下基金均屬於主動型ETF，由相應的基金經理操作。

資料顯示，ARKW在周二買入了43.7萬股眾安在綫，按收市價計，總值約1750萬元；並且買入了10.96萬股移卡，市值約527.72萬元。

相關文章︰【美股業績】Netflix付費訂戶增長遜預期　盤後股價跌6%

【安信兄弟】眾安銀行據報擬收購安信信貸　作價近50億元

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編輯︰侯景成

 

ETF 基金 港股券商股 眾安在線（06060） 移卡（09923）

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