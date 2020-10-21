【小米股價】小米也學iPhone 12 mini？　盧偉冰暗示紅米研究推細屏幕手機

▲ 蘋果（美：AAPL）旗下iPhone 12系列推出mini版本後，小米亦擬研究推出細屏手機。

蘋果（美：AAPL）旗下iPhone 12系列推出mini版本後，小米 （01810） 亦擬研究推出細屏手機。小米中國區總裁兼紅米品牌總經理盧偉冰於微博指，「Redmi要不要出一款mini」，似乎暗示紅米正考量推出細屏幕手機。不過，他亦指，電池容量和續航會有很大犠牲。

事實上，小米今年發布的手機幾乎採用6.4吋或更大的屏幕。若要推出細屏幕手機，例如iPhone SE 2020和Pixel 4a，電池容量將會較小，通常都需要軟件優化來提升續航能力。

另外，小米日前宣稱發布80W無線充電技術，新無綫充電方案能在8分鐘內，將4,000mAh的電池充滿一半電量，完全充滿僅需時19分鐘，接近市面上最快的有綫充電。小米暫未公布新無綫充電何時投入量產。

小米今日收報22.4元，升0.9%。

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編輯：袁諾曦