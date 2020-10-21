  • 25°C
香港時間 : 20201021日 (三) 21:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大阪試驗無人駕駛巴士 冀2025年世博正式運作

環球政經 20:58 2020/10/21

分享：

日本大阪萬博紀念公園周五(23日)起試行自動無人駕駛小型巴士，巡迴不同景點，遊客可免費搭乘遊園。巴士有望在2025年大阪世界博覽會時正式運作。

【阿里巴巴9988】阿里兩日兩出手 14億入股全球最大免稅零售商Dufry   詳情請看【下一頁

【國泰裁員】大摩指國泰重組計劃正面 但空運何時復甦才是關鍵   詳情請看【下一頁

日媒報道，多間當地大型公司包括三井物產、松下（Panasonic）和凸版印刷等5企業公布，將會在萬博紀念公園試驗自動駕駛小型巴士的遊園服務。試驗期間，會提供兩條路線的巴士，分別會巡迴1970年萬博紀念公園舉辦世博會時的景點，以及帶乘客遊覽園內的日本庭園。

試驗計劃使用兩輛由法國自動駕駛系統開發商 NAVYA 製造的電動車，每輛巴士可載5名乘客，另有一名保安隨行。巴士其中一面車窗使用Panasonic開發的透明螢幕，外觀一如普通的透明車窗，不但可以讓乘客透過車窗欣賞車外風景，亦可在車窗投影解說影片，用多種不同語言向遊客介紹歷史和景觀。其中一輛巴士更安裝了分析表情的鏡頭，用作調查乘客的滿意度。

自駕巴士逢周五至周一營運，每程約20至30分鐘，遊客入園時可領取號碼牌輪候。試驗計劃為期半個月，至下月16日結束。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅, 陳青儀

日本

下一篇文章

【螞蟻IPO】螞蟻集團未招股先興奮　MSCI有意將螞蟻H股快速納入中國指數
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】人到中年戶口得2萬？ 網友安慰：「至少沒有負債」
【網民熱話】人到中年戶口得2萬？ 網友安慰：「至少沒有負債」
【專家論樓】中美角力　香港樓市宏觀點睇？　施永青：應該睇樓價跌
【專家論樓】中美角力　香港樓市宏觀點睇？　施永青：應該睇樓價跌
【時光倒流價】翔龍灣平市價一成賣　近兩年前低價　業主何解肯平賣？
【時光倒流價】翔龍灣平市價一成賣　近兩年前低價　業主何解肯平賣？
【投資者走貨】業主放盤一年半終認輸　劈價170萬　蝕沽新地半新盤
【投資者走貨】業主放盤一年半終認輸　劈價170萬　蝕沽新地半新盤
【欲哭無淚】屯門新盤開售4個月　只錄一宗成交　最後都撻訂
【欲哭無淚】屯門新盤開售4個月　只錄一宗成交　最後都撻訂
傳國泰本周裁員 港龍員工願犠牲工資保職位
傳國泰本周裁員 港龍員工願犠牲工資保職位