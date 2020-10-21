大阪試驗無人駕駛巴士 冀2025年世博正式運作

日本大阪萬博紀念公園周五(23日)起試行自動無人駕駛小型巴士，巡迴不同景點，遊客可免費搭乘遊園。巴士有望在2025年大阪世界博覽會時正式運作。

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日媒報道，多間當地大型公司包括三井物產、松下（Panasonic）和凸版印刷等5企業公布，將會在萬博紀念公園試驗自動駕駛小型巴士的遊園服務。試驗期間，會提供兩條路線的巴士，分別會巡迴1970年萬博紀念公園舉辦世博會時的景點，以及帶乘客遊覽園內的日本庭園。

試驗計劃使用兩輛由法國自動駕駛系統開發商 NAVYA 製造的電動車，每輛巴士可載5名乘客，另有一名保安隨行。巴士其中一面車窗使用Panasonic開發的透明螢幕，外觀一如普通的透明車窗，不但可以讓乘客透過車窗欣賞車外風景，亦可在車窗投影解說影片，用多種不同語言向遊客介紹歷史和景觀。其中一輛巴士更安裝了分析表情的鏡頭，用作調查乘客的滿意度。

自駕巴士逢周五至周一營運，每程約20至30分鐘，遊客入園時可領取號碼牌輪候。試驗計劃為期半個月，至下月16日結束。

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