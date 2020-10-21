【泰國示威】王室支持者也上街 曾跟民主示威者推撞【多圖】

泰國經歷連日示威，群眾要求改革君主立憲制，削減泰王權力。而泰國王室的支持者周一也走上曼谷街頭，並跟爭取民主的示威者發生推撞，要由泰國警方制止雙方衝突。

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爭取民主的示威者周三繼續上街，聚集在曼谷市中心的勝利紀念碑一帶。而泰國王室的支持者也於同日上街，於藍康恆大學（Ramkhamhaeng University ）集結，表達對泰王呱集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的支持。

曾被稱為黃衫軍的這些王室支持者，大多身穿黃色上衣現身，並跟民主示威者對峙，雙方高叫口號，其後演變成口角，更有人投擲水樽和其他雜物，迫使民主示威者後退，由警察介入制止雙方衝突。王室支持者之後高呼取得勝利。

經過上周出動水炮車後，泰國警察近日處理示威轉趨克制，鮮有武力鎮壓。警方重申，對待不同陣營都會一視同仁，平衡社會安寧和安全。

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責任編輯：陳啟賢