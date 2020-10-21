【本地遊】信和集團商場消費800元　可換攝影導賞班及農莊遊

▲ 信和集團5大商場將於2020年10月27日至11月5日，推出消費換領攝影導賞班、親子特色導賞團或電影戲票。（信和集團提供圖片）

信和集團商場為支持旅發局「賞你遊香港」宣傳，刺激消費及推動本地旅遊，5大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場及酒店，將於2020年10月27日至11月5日，推出消費換領攝影導賞班、親子特色導賞團或電影戲票。

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顧客於信和集團商場以電子貨幣即日消費滿800元（必須包括1張食肆及1張零售消費發票，每張發票必須為100元以上），只需下載S⁺ REWARDS程式並成為會員，即可於各參與商場的客戶服務中心換領獎賞，如中港城可換「建築美學人像拍攝」導賞班名額一位、黃金海岸商場及酒店可換香港黃金海岸「綠悠遊」導賞之旅名額一位等。

▲ 顧客於信和集團商場消費滿800元，即可換領獎賞。（信和集團提供圖片）

其中「建築美學人像拍攝」導賞班，行程包括中港城平台及比鄰戲曲中心，時段為星期六下午3至5時，需預先在客戶服務中心登記參加。而「綠悠遊」導賞之旅，時段為星期一至五上午11至12時或下午4至5時，需預先預約，可參觀香港黃金海岸酒店新建的「蝶舞香草農莊」，探索二十多種樹木生態及獲贈本地農場蜂蜜小禮品。

此外，即日起至2020年11月30日，顧客如預訂香港黃金海岸酒店「悠閒遠足」住宿計劃，即獲房間升級至尊尚海景客房連露台及額外海岸扒房100元餐食券。

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責任編輯：朱悅瀅