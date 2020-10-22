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【國泰裁員】機師空姐搵工難? 大灣區航空將聘數百人

環球政經 19:08 2020/10/22

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國泰航空(0293)周三（21日）裁員5300人，是次大規模裁員，不少人感到傷感。不僅作為本地航空龍頭公司，亦被不少港人視為香港人的航空公司，香港人外地返港，踏上國泰的航機，講廣東話的「空姐」、「空少」讓人有回家的感覺。而國泰曾被評為全球最佳航空公司之一，曾經於2003、2005、2009、2014年期間4度贏得世界航空業權威機構Skytrax的「年度最佳航空公司」大獎，因而被評為「五星級航空公司」之一。

不過，2014年國層管理層進行長期燃油對沖，但錯估油價走勢，結果由2014年至2018年五年內蝕近257億元，對公司財務造成巨大壓力結果要裁員及減薪。接着到2018年又爆出洩露全球940萬名客人個人資料，而且出事後半年才對外公布，受盡批評。此外，近年廉航加入競爭亦對國泰帶來很大的衝擊，廉航以平機票搶走不少短途客生意，今年7月，國泰宣布斥資50億港元宣布買入廉航香港快運，正式進軍廉航市場。

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國泰是次裁員大批空姐空少及機師等頓失生計，而全球航空業正遇寒冬，搵工不易。有「深圳王」、港商黃楚標去年成立「大灣區航空」（簡稱「灣航」），正向香港民航處申請航空營運人許可證，預計明年第一、二季營運，初期會有五架航機，航線主要是香港至東南亞及內地的二線城巿，預計初期招募數百人。黃楚標亦是東海航空董事長。對於會否聘請被裁的港龍員工，黃楚標回應傳媒表示，要視乎相關人才是否合適。

 

 

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責任編輯：鄭靜珊

 

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