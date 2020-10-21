【內銀業績】平安銀行第3季多賺6.1%　不良貸款「雙降」

▲ 今天晚上 （10月21日） 披露第三季業績，公司第三季營業收入382億元人民幣，按年增長8.8%。

平保 （02318） 旗下平安銀行 （深：000001）公布第3季績，季度收入按年增8.8%至382億元（人民幣‧下同），淨利潤增6.1%至87.2億元。季內，平安銀行淨息差為2.38厘，按季收窄0.1個百分點；不良貸款率1.32%，按季及較去年底跌0.33個百分點，不良貸款餘額較去年底少11%至340.4億元。

總計今年首9個月，平安銀行營收共1165.6億元人民幣，按年增13.2%；純利223.98億元，按年少賺5.2%，主要受撥備增加及加大不良資產處置拖累。

期內，平安銀行期內提計的信用及其他資產減值損失543.9億元，按年增33%。

截至9月底止，平安銀行撥備覆蓋率218.29%，比去年上升35.17%。

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編輯﹕賴奕羚