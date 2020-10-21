  • 25°C
香港時間 : 20201021日 (三) 22:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內銀業績】平安銀行第3季多賺6.1%　不良貸款「雙降」

即市財經 21:31 2020/10/21

分享：

今天晚上 （10月21日） 披露第三季業績，公司第三季營業收入382億元人民幣，按年增長8.8%。

平保 （02318） 旗下平安銀行 （深：000001）公布第3季績，季度收入按年增8.8%至382億元（人民幣‧下同），淨利潤增6.1%至87.2億元。季內，平安銀行淨息差為2.38厘，按季收窄0.1個百分點；不良貸款率1.32%，按季及較去年底跌0.33個百分點，不良貸款餘額較去年底少11%至340.4億元。

總計今年首9個月，平安銀行營收共1165.6億元人民幣，按年增13.2%；純利223.98億元，按年少賺5.2%，主要受撥備增加及加大不良資產處置拖累。

期內，平安銀行期內提計的信用及其他資產減值損失543.9億元，按年增33%。

截至9月底止，平安銀行撥備覆蓋率218.29%，比去年上升35.17%。

相關文章﹕

平安銀行首季多賺近15% 淨利差按季收窄

【虛擬銀行】平安壹賬通銀行開業 個人存款年利率1厘

【新股IPO】平安陸金所料最快今年赴美上市 集資約234億元

 

【懶人福音】BCT助你整合MPF帳戶，立即申請賺基金單位回贈 https：//bit.ly/31pMqwr

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https：//bit.ly/2GhIwht

編輯﹕賴奕羚

香港股票 中國平安（滬：601318） 中小內銀股 國有內銀股 股票 銀行 平安銀行（深：000001）

上一篇文章

【2020稅貸戰】滙豐稅貸周四起接受申請　年利率最低2.02厘

下一篇文章

【科網狂潮】「科技女股神」Catherine Wood旗下基金增持眾安在綫、移卡
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻上市】螞蟻集團獲中證監及聯交所批准在港上市　招股日料與iBond撞期（第四版）
【螞蟻上市】螞蟻集團獲中證監及聯交所批准在港上市　招股日料與iBond撞期（第四版）
【國泰裁員】港龍航空35年走進歷史　毛紡大王創立、曾是港人飛內地首選（附今昔圖輯）
【國泰裁員】港龍航空35年走進歷史　毛紡大王創立、曾是港人飛內地首選（附今昔圖輯）
【新股IPO】物管股合景悠活3913、世茂服務873撞期招股、螞蟻將至　資金有限應該抽邊隻？（第三版）
【新股IPO】物管股合景悠活3913、世茂服務873撞期招股、螞蟻將至　資金有限應該抽邊隻？（第三版）
【國泰裁員】國泰最快明公布裁員　港龍品牌存廢成疑、工會引述資方：港龍全數被裁屬傳言（第二版）
【國泰裁員】國泰最快明公布裁員　港龍品牌存廢成疑、工會引述資方：港龍全數被裁屬傳言（第二版）
【國泰重組】國泰港龍即日停運、員工全數被裁　國泰全集團削8500職位、香港裁員5300人（不斷更新）
【國泰重組】國泰港龍即日停運、員工全數被裁　國泰全集團削8500職位、香港裁員5300人（不斷更新）
【螞蟻上市】中證監同意螞蟻集團科創板IPO註冊 香港擬27日招股、下月6日掛牌（第二版）
【螞蟻上市】中證監同意螞蟻集團科創板IPO註冊 香港擬27日招股、下月6日掛牌（第二版）