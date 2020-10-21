【每日焦點】瑞典禁用華為、中興5G設備　iPhone 12雙SIM卡暫不支援5G網絡

▲ 最近，華為、中興通訊在5G設備上遭瑞典當局禁用，另外有消息指，iPhone 12系列手機不支援雙SIM卡模式。

為把握5G商機，不少電訊商在各地加快發展5G網絡相關建設。不過，由於中美科技角力不斷升級，在美方持續拉攏施壓下，華為、中興通訊在5G設備上相繼被歐洲多國排除。

據路透社報道，瑞典郵政及電信總局（PTS）表示，執照條件是在軍方及國家安全局的評估後制訂的。除禁用華為和中興的5G設備外，要求將參與下月舉行的5G頻譜競標的企業需在2025年1月1日前，從目前已推出的核心功能中，移除華為及中興設備，包括無綫接入、傳輸、核心網絡及維持與提供網絡服務等功能。

【封殺華為】瑞典5G網絡基於安全理由 禁用華為、中興通訊設備

5G網絡時代到來，各大手機品牌早已提前推出5G產品，蘋果（Apple）最新推出的iPhone 12系列，最大的賣點在於其支援 5G 網絡。不過，近日有消息傳出，指iPhone 12系列原來不支援雙SIM卡模式（Dual SIM 5G），當兩張5G SIM同時啟用時，將無法使用5G網絡服務。

【iPhone 12】iPhone 12 雙SIM卡暫不支援5G網絡服務

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責任編輯：李寶如