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DJI Pocket 2雲台相機新登場　售2,899元起

科技 21:00 2020/10/21

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DJI Pocket 2相機設有標準版及套裝版兩款選擇，最平只需2,899元就可入手，產品於11月1日正式發售。

受到不少用戶歡迎的DJI Osmo Pocket相機，終於推出新一代Pocket系列產品。即將發售的DJI Pocket 2相機，設有標準版及套裝版兩款選擇，最平只需2,899元就可入手，產品於11月1日正式發售。

DJI Pocket 2外型與上一代相似，同樣延續輕巧設計。相機自動美顏功能全面升級，用戶可以自由調節。DJI Pocket 2提供更高的識別準確度，方便跟拍更小型的目標，另外自帶一鍵軌跡延時功能，用戶輕輕點按即可錄製縮時影片。相機具有8倍慢動作功能，內置3×3模式及180度全景功能。為了方便用家操作，DJI Pocket 2 將底部設置為可拆式底殼，只需拆換底部即可轉接配件，更換三腳架轉接元件及全能手柄配件等。

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官方表示，是次推出的DJI Pocket 2分為標準版及套裝版。標準版可滿足普通使用者日常拍攝需求，套裝版適合具專業需求的用戶。套裝版包含的全能手柄，集結 Wi-Fi、藍牙、三腳架插孔及耳機孔等不同模組配件，並支援外接多種配件、無線圖傳、單機回放影像等功能。

DJI Pocket 2 標準版官方售價為2,899元，套裝版則售3,999元。兩種銷售套裝現已接受官網預訂，將於11月1日本地發售。

責任編輯：李寶如

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