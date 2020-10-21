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【保就業計劃】第二期第四批近1萬名成功申請　須兩天內登入網頁確認接受（附連結）

商業 19:57 2020/10/21

分享：

保就業計劃第二期第四批有近10,000名成功申請，涉及工資補貼約51億元。

港府推出「保就業」計劃，補貼企業支付一半薪金給員工。政府發言人今日（21日）表示，該計劃的秘書處透過電郵及手機短訊，通知第四批近10,000名成功申請保就業計劃第二期工資補貼的僱主，涉及工資補貼約51億元，以及承諾受薪僱員人數近226,000。

企業僱主可登入「保就業」計劃網頁，查察申請結果。發言人表示，如申請人接受申請結果，在通知發出起計兩天內，透過查詢網頁確認接受結果，以讓秘書處安排發放工資補貼。

【國泰裁員】國泰及時裁員　市場反應佳　人力資源專家：空服員莫執著　應跳出框框

第二期四批僱主中　16%未能履行承諾
該計劃計算第四批僱主在內，合共向約135,000名僱主批出第二期工資補貼，涉及合共近370億元補貼，承諾受薪僱員人數約156萬名。第二期的僱主申請，秘書處已完成處理近87%，而剩餘約21,000份申請將盡快完成審批。

不過，獲批第二期工資補貼約135,000名僱主當中，約21,000名僱主（16%）未能履行計劃第一期的一或兩項承諾。政府向該批僱主取回未有用於支付工資的補貼金額及／或有關罰款，涉及金額約2.8億元，款項會在向相關僱主發放第二期補貼時直接扣除。

【國泰裁員】裁員以外有其他出路嗎？　一文看清其他航企如何自救

第二批名單已發放　網上可查詢申請企業
另外，該計劃的秘書處已在網站公布第二批領取第二期工資補貼的僱主名單、工資補貼金額及承諾受薪僱員人數。而第二批僱主名單有超過80,000名，涉及約109億元工資補貼（涵蓋今年9月至11月），承諾受薪僱員人數超過450,000名。

至於自僱人士方面，秘書處已合共向約10,000名合資格自僱人士，批出7,500元一筆過資助，涉及資助額約7,500萬元。

責任編輯：馬意文

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