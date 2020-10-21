【2020稅貸戰】滙豐稅貸周四起接受申靖　年利率最低2.02厘

▲ 滙豐推出稅貸計劃，實際年利率低至2.02厘。（資料圖片）

滙豐預告將推出稅貸計劃「分期『萬應錢』」，貸款額最多150萬元，實際年利率低至2.02厘，還款期6至60個月，不設手續費，指定客戶最快1分鐘批核。

相比其他已推出稅貸的港銀，以12個月還款期計，滙豐最優惠的稅貸實際年利率2.02厘屬中等水平。目前仍然以大新銀行 （02356） 的最低1.38厘最低。

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推廣期內申請享額外100元現金回贈

滙豐稅貸10月22日起接受申請，貸款額由5,000元至150萬元。以12個月還款期計，實際年利率介乎4.28厘至2.02厘不等。

由10月22日至2021年1月25日，客戶凡經24小時申請熱線、滙豐網站、個人網上理財或HSBC HK app 成功申請貸款，並遞交證明文件及提取貸款達港幣10萬元或以上，可享額外100元現金回贈。

特選的預先批核客戶，可毋須提交入息證明及稅單，最快1分鐘特快批核，貸款直接存入客戶指定的滙豐戶口。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示，早前簡化了經HSBC HK app申請個人貸款流程，9月經數碼渠道提取的貸款額比例按年上升10%，相信隨著數碼轉型的步伐加速，越來越多客戶會使用數碼渠道辦理貸款申請。

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編輯：趙穎妍