  • 25°C
香港時間 : 20201021日 (三) 21:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2020稅貸戰】滙豐稅貸周四起接受申請　年利率最低2.02厘

即市財經 19:49 2020/10/21

分享：

滙豐推出稅貸計劃，實際年利率低至2.02厘。（資料圖片）

滙豐預告將推出稅貸計劃「分期『萬應錢』」，貸款額最多150萬元，實際年利率低至2.02厘，還款期6至60個月，不設手續費，指定客戶最快1分鐘批核。

相比其他已推出稅貸的港銀，以12個月還款期計，滙豐最優惠的稅貸實際年利率2.02厘屬中等水平。目前仍然以大新銀行 （02356） 的最低1.38厘最低。

點擊查看其他銀行稅貸優惠一覽

    點擊圖片放大

推廣期內申請享額外100元現金回贈

滙豐稅貸10月22日起接受申請，貸款額由5,000元至150萬元。以12個月還款期計，實際年利率介乎4.28厘至2.02厘不等。

由10月22日至2021年1月25日，客戶凡經24小時申請熱線、滙豐網站、個人網上理財或HSBC HK app 成功申請貸款，並遞交證明文件及提取貸款達港幣10萬元或以上，可享額外100元現金回贈。

特選的預先批核客戶，可毋須提交入息證明及稅單，最快1分鐘特快批核，貸款直接存入客戶指定的滙豐戶口。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示，早前簡化了經HSBC HK app申請個人貸款流程，9月經數碼渠道提取的貸款額比例按年上升10%，相信隨著數碼轉型的步伐加速，越來越多客戶會使用數碼渠道辦理貸款申請。

【更多銀行稅貸詳細報道】

【2020稅貸戰】恒生延長網上免息分期交稅 手續費最低100元

【2020稅貸戰】大新稅貸息1.38厘全城最低 建行亞洲勁減息迎戰

【2020稅貸戰】稅貸戰開鑼 花旗最低息1.78厘按年減0.23厘

 

【BCT MPF專家一站式退休策劃 助你輕鬆儲蓄計劃未來】

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯：趙穎妍

欄名 : 2020稅貸戰

最新專欄文章 更多

【2020稅貸戰】大新稅貸息1.38厘全城最低 建行亞洲勁減息迎戰
2020/10/05
【2020稅貸戰】大新稅貸息1.38厘全城最低 建行亞洲勁減息迎戰
【2020稅貸戰】稅貸戰開鑼 花旗最低息1.78厘按年減0.23厘
2020/10/03
【2020稅貸戰】稅貸戰開鑼 花旗最低息1.78厘按年減0.23厘
香港股票 個人銀行 銀行 大新銀行（02356） 滙豐控股（00005） 港元 香港 財富及資產管理 信用卡 稅務貸款

上一篇文章

【新股IPO】藥明巨諾周四招股、入場費12020元　採用完全電子化申請程式
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【國泰裁員】國泰最快明公布裁員　港龍品牌存廢成疑、工會引述資方：港龍全數被裁屬傳言（第二版）
【國泰裁員】國泰最快明公布裁員　港龍品牌存廢成疑、工會引述資方：港龍全數被裁屬傳言（第二版）
【螞蟻上市】中證監同意螞蟻集團科創板IPO註冊 香港擬27日招股、下月6日掛牌（第二版）
【螞蟻上市】中證監同意螞蟻集團科創板IPO註冊 香港擬27日招股、下月6日掛牌（第二版）
【螞蟻上市】螞蟻集團獲中證監及聯交所批准在港上市　招股日料與iBond撞期（第四版）
【螞蟻上市】螞蟻集團獲中證監及聯交所批准在港上市　招股日料與iBond撞期（第四版）
【新股IPO】物管股合景悠活3913、世茂服務873撞期招股、螞蟻將至　資金有限應該抽邊隻？（第三版）
【新股IPO】物管股合景悠活3913、世茂服務873撞期招股、螞蟻將至　資金有限應該抽邊隻？（第三版）
【國泰裁員】港龍航空35年走進歷史　毛紡大王創立、曾是港人飛內地首選（附今昔圖輯）
【國泰裁員】港龍航空35年走進歷史　毛紡大王創立、曾是港人飛內地首選（附今昔圖輯）
【國泰重組】國泰港龍即日停運、員工全數被裁　國泰全集團削8500職位、香港裁員5300人（不斷更新）
【國泰重組】國泰港龍即日停運、員工全數被裁　國泰全集團削8500職位、香港裁員5300人（不斷更新）