【網上情緣騙局】逾8成港人成詐騙目標　網上情緣電子支付騙案嚴重

▲ 滙豐最新一項調查指出，逾8成港人曾經成為騙徒目標，當中有26%墮入騙案，平均損失達3,800港元。

港人愛網購，更會在綫上結交朋友。但網絡詐騙事件時常發生，用戶需注意保管個人資料，以免墮入陷阱。滙豐最新一項調查指出，逾8成港人曾經成為騙徒目標，當中有26%墮入騙案，平均損失達3,800港元。

調查指出，詐騙電話（72%）和假冒官員（64%）為常見的網絡騙案，有26%受訪者曾經遇到電子支付詐騙，當中有13%上當。此外，三分之一受訪者曾遇到網上情緣騙局，當中7%受訪者因而遭到金錢損失。其中，網上情緣和電子支付騙案，對港人造成最大損失，受害人平均損失4,100元以及2,500元。

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調查發現，普遍受害者容易疏忽大意，隨意分享個人信息和銀行相關資料。騙徒一旦收集網上銀行登入資料、個人近照、一次性密碼（OTP）、出生日期及身分證號碼等個人信息，就已經可以進行詐騙交易。

Barracuda Networks亞太區副總裁James Forbes May呼籲，用戶要注意匿名電話，或以虛假電郵地址所發出的電郵，如接收到可疑電郵或訊息要求匯款，必須即時聯絡相關機構或人士確認身份真實性。另外，用戶應在裝置上安裝防毒軟件、防火牆或電郵過濾系統，利用防止釣魚電郵功能減少遭受攻擊。

責任編輯：李寶如