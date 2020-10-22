【新股IPO】藥明巨諾2126周四招股、入場費12020元　採用完全電子化申請程式

內地臨床階段細胞治療平台公司藥明巨諾JW Therapeutics （新上市編號：02126） 本周四至下周三（22至28日）招股，發行9769.2萬股，公開發售佔10%，集資23.25億元，每股發售價20至23.8元，一手500股入場費12020元。藥明巨諾預期於11月3日上市，高盛及瑞銀為聯席保薦人。

藥明巨諾表示，香港公開發售中採用完全電子化申請程式，將不提供招股章程或申請表格的印刷本。

螞蟻集團IPO同藥明巨諾撞期，詳見【下一頁】

藥明巨諾指，集資所得約30%或約6億元將用於有關relma-cel的研發活動；約28%或5.6億元將用於有關其他臨床前候選產品（包括公司的JWATM203項目、JWATM204項目及Nex-G）的研發活動；約10%或2億元將用於建立專門的內部銷售與營銷團隊將relma-cel推廣至中國各地。

藥明巨諾由藥明康德 （02359） 及美國朱諾治療（Juno Therapeutics）共同創立。

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編輯：陳韻妍