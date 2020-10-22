  • 25°C
香港時間 : 20201022日 (四) 11:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】藥明巨諾2126周四招股、入場費12020元　採用完全電子化申請程式

即市財經 10:56 2020/10/22

分享：

內地臨床階段細胞治療平台公司藥明巨諾JW Therapeutics （新上市編號：02126） 本周四至下周三（22至28日）招股，發行9769.2萬股，公開發售佔10%，集資23.25億元，每股發售價20至23.8元，一手500股入場費12020元。藥明巨諾預期於11月3日上市，高盛及瑞銀為聯席保薦人。

藥明巨諾表示，香港公開發售中採用完全電子化申請程式，將不提供招股章程或申請表格的印刷本。

螞蟻集團IPO同藥明巨諾撞期，詳見【下一頁】

藥明巨諾指，集資所得約30%或約6億元將用於有關relma-cel的研發活動；約28%或5.6億元將用於有關其他臨床前候選產品（包括公司的JWATM203項目、JWATM204項目及Nex-G）的研發活動；約10%或2億元將用於建立專門的內部銷售與營銷團隊將relma-cel推廣至中國各地。

藥明巨諾由藥明康德 （02359） 及美國朱諾治療（Juno Therapeutics）共同創立。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

相關文章：【新股IPO】萬國數據撞正iBond與螞蟻集團　投資者值不值得一搏？

相關文章：【新股IPO】世茂服務873次日招股孖展　暫錄約43.3億元、超購3.2倍（不斷更新）

 

強積金回報表現不理想？專家助你整合MPF戶口及管理資產

編輯：陳韻妍

香港股票 藥明康德（02359） 集資 IPO

上一篇文章

【滙豐股價】滙豐銅獅封廂近300日今重光　CEO：史提芬、施迪尚須全面修復

下一篇文章

【聯通業績】聯通回吐一成　績前曾升逾一成

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】螞蟻招股流程曝光　恒指夜期收市升79點　滙豐倫敦傳裁員（不斷更新）
【恒指夜期】螞蟻招股流程曝光　恒指夜期收市升79點　滙豐倫敦傳裁員（不斷更新）
【螞蟻上市】中證監同意螞蟻集團科創板IPO註冊 香港擬27日招股、下月6日掛牌（第二版）
【螞蟻上市】中證監同意螞蟻集團科創板IPO註冊 香港擬27日招股、下月6日掛牌（第二版）
【國泰裁員】港龍航空35年走進歷史　毛紡大王創立、曾是港人飛內地首選（附今昔圖輯）
【國泰裁員】港龍航空35年走進歷史　毛紡大王創立、曾是港人飛內地首選（附今昔圖輯）
【螞蟻上市】螞蟻集團獲中證監及聯交所批准在港上市　招股日料與iBond撞期（第四版）
【螞蟻上市】螞蟻集團獲中證監及聯交所批准在港上市　招股日料與iBond撞期（第四版）
【國泰重組】國泰港龍即日停運、員工全數被裁　國泰全集團削8500職位、香港裁員5300人（不斷更新）
【國泰重組】國泰港龍即日停運、員工全數被裁　國泰全集團削8500職位、香港裁員5300人（不斷更新）
【開市9點半】iBond後日起認購！3萬本金抽iBond還是轉錢抽螞蟻？券商：iBond客未見抽飛
【開市9點半】iBond後日起認購！3萬本金抽iBond還是轉錢抽螞蟻？券商：iBond客未見抽飛