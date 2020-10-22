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【品牌活動】UNIQLO 15周年慶活動　玩遊戲嬴1,000元現金劵

商業 10:00 2020/10/22

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適逢15周年，UNIQLO舉辦連串特別慶祝活動，包括有獎遊戲、展覽等。（UNIQLO提供圖片）

適逢15周年，UNIQLO將以「LifeWear創新服飾  攜手發現生活更多美好」為構想，探索貼合顧客需求的明日穿搭，同時舉辦連串特別慶祝活動，包括有獎遊戲、展覽等。

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UNIQLO打造LifeWear「穿。悅。未來」線上企劃專頁，邀請各界的意見領袖和本地素人，示範LifeWear所帶來貼合本地生活的明日穿搭方案，並附有港澳地圖與顧客一同探索香港，即日起至11月23日，更可參與遊戲活動贏取豐富禮物，包括UNIQLO 1,000元現金禮劵乙張 (名額150個)。（遊戲詳情按此

此外，UNIQLO利舞臺旗艦店舉辦LifeWear展覽，帶來4個不同展區，包括「UNIQLO港澳里程碑及2020年秋冬系列概覽」、「嬰兒及童裝展覽」、「UNIQLO全球品牌大使」及「UNIQLO可持續發展計劃」，與顧客分享品牌故事，回顧香港及澳門的重要里程，並一同思考服裝與生活的新價值。

UNIQLO今季亦全新推出LifeWear創新服飾，包括以彈性物料製作的Smart 9分褲系列、風格多樣化的百搭Sweat衛衣系列、功能時尚兼備的Sport Utility Wear系列。

Smart 9分褲系列（UNIQLO提供圖片）

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責任編輯：朱悅瀅

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