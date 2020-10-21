【REIT】陽光房地產信託首季物業出租率85.1%　按季跌10.6個百分點

▲ 陽光房託整體物業組合現行租金為每平方呎49.3元，寫字樓物業組合及零售物業組合續租租金分別跌3.6%及跌6.9%。

恒基地產 （00012） 旗下陽光房地產信託 （00435） 公布，截至9月底止季度，整體物業組合出租率為85.1%，較6月底止季度大跌10.6個百分點，主要由於寫字樓物業組合的出租率急跌15.2個百分點至80.4%。

寫字樓組合租用率大跌，主要反映陽光中心一個主要租戶的遷離所引致的過渡性空置期。相反，零售物業組合的租用率相對穩定，較前一季跌0.6個百分點至95.2%。

陽光房地產股息率仍有逾7厘，詳見【下一頁】

截至9月30日，陽光房託整體物業組合現行租金為每平方呎49.3元，寫字樓物業組合及零售物業組合續租租金分別跌3.6%及跌6.9%，顯示疫情對物業組合帶來更大租金壓力。

陽光房託指，如計入僅於10月初生效的大新銀行租約，寫字樓物業組合的平均租用率約為91%。

零售物業組合方面，儘管受社交距離限制影響，由於夏日推廣活動廣受歡迎，旗下社區購物商場的商業活動因本地消費而得以適度保持。上水中心購物商場及新都城一期物業出租率分別達95.3%及94.0%，現行租金分別為每平方呎109.9元及每58.0元。

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編輯：陳韻妍