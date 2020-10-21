【長實新盤】「名日．九肚山」示範單位直擊　1213呎大宅極致奢華？

長實（1113）旗下「名日．九肚山」開放示範單位，單位以第2座18樓A室為藍本，實用面積1,213平方呎，連44平方呎露台。單位經改動，原則為4房雙套連工作間開則，現改為3房雙套房設計。

客飯廳

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主人套房及睡房

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廚房及浴室

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單位賣點

客飯廳 客飯廳長約24呎、闊約12呎

客廳設有L型玻璃窗，配合特大觀景露台，可俯瞰沙田海、城門河景及馬鞍山郊野公園

主人套房及睡房

主人套房方正實用，長約19呎7吋，寬約11呎1吋；

主人套房配置寬闊的L型玻璃幕牆，盡納日光；3號套房毗鄰主人套房，配合高且寬闊的玻璃幕牆，同樣開揚及光線充足

主人套房及3號套房方向相同，均可俯瞰沙田海、城門河景及馬鞍山郊野公園；

其他睡房擁翠綠山景，享受綠化清幽

廚房

廚房有三邊工作台，設有雙洗滌盆水龍頭式設計，提供更多工作空間

所有電器採用德國製造品牌Gaggenau，包括有煤氣煮食爐、電磁爐、抽油煙機、蒸焗爐、酒櫃、雪櫃及洗衣乾衣機；

廚櫃採用意大利著名品牌 Arredo36，百分百意大利製造，吊櫃FENIX6門板面料具有輕微刮傷可熱修復功能

浴室

主人套房浴室寬敞，配置淋浴間、浴缸及雙洗手盆；

牆身及地台採用灰白色天然石材；

浴室潔具採用國際知名品牌

資料顯示，「名日．九肚山」位於沙田九肚麗坪路18號，屬中低密度設計，共建266伙：22伙為洋房，244伙則為分層單位。發展說，示範單位設於尖沙咀港景匯商場2樓，預計於周五（23日）開放。

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