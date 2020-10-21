【小米1810】小米加入細機戰場 傳紅米正研發細屏手機

近年來推出的智能手機，每出新一代都以更大的屏幕作為招徠。但蘋果卻看準細機需求，出推價格較低的iPhone SE，近日再推出iPhone12 mini。有傳小米（01810）亦想在細機市場分一杯羹，推出自家小屏幕手機。

小米集團副總裁兼紅米負責人盧偉冰早前在微博發帖，詢問紅米應否推出一款mini手機。他指出，若要將手機體積變小，其電池容量和續航力會犧牲很大。如現時的iPhone SE 2020和Pixel 4a，其電池容量亦相對較小，要靠軟件優化來提升續航能力。



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外界推測，盧偉冰的言論或是在暗示，紅米可能正積極研發一款毋須犧牲電池容量的小屏幕手機。但以現時技術，若希望保持電池容量，便要增加設備的厚度，影響手感。帖文下有不少網民回應表示，希望紅米未來推出小屏幕手機。



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日前，小米公布現無綫快充技術研發已達80W，只需19分鐘便可將4,000mAh的電池充滿。如果日後紅米推出一個類似於iPhone 12 mini的旗艦手機，電池容量約為2,000mAh，配合無綫快充技術下可於10分鐘內充滿。所以只要引進有關技術，便可改善手機續航力不足問題。

另外，小米董事長雷軍在社交平台上表示，小米10Pro發布了8個月以來仍守住第三位，意味產品保持強勁市佔率，小米今曰上升近1%報22.4元。

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