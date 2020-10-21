【美國大選】特朗普或大選前再助以色列建交 蘇丹成潛在熱門

▲ 特朗普早前邀請以色列、阿聯酋和巴林代表到白宮，彰顯其外交成就。

美國總統特朗普早前接連替以色列穿針引線，協助後者跟阿聯酋和巴林建交，打破以色列在中東地區的孤立局面，也成為特朗普外交政績的亮麗一環。盡管11月3日的美國大選已經迫在眉睫，但以色列官員預期特朗普尚未停下，可能在大選前再助以色列跟阿拉伯或伊斯蘭國家建交。

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以色列地區合作部部長阿庫尼斯（Ofir Akunis）周三向軍方電台表示，他透過消息來源得出這個判斷：

「我有合理基礎相信，會在11月3日前有所公布。」

（I have a reasonable basis to believe that the announcement will come before Nov. 3）

除了攻擊民主黨對手拜登，特朗普近來數月在外交方面十分積極，今夏促成以色列跟阿聯酋和巴林的關係正常化，其後還特意邀請3國代表到白宮簽署協議，以示自己促成中東和平有功。

阿庫尼斯透露，有數個國家都是潛在對象，可以跟以色列關係正常化，只是他目前不可以公開，並指有慣例要把第一次公布交予華府。

路透社報道，特朗普周一曾經示意，華府將會把蘇丹從支持恐怖主義的國家名單中除名，故不排除下一個跟以色列修好的國家就是蘇丹。

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責任編輯：陳啟賢

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