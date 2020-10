【美國大選】特朗普或大選前再助以色列建交 蘇丹成潛在熱門

美國總統特朗普早前接連替以色列穿針引線,協助後者跟阿聯酋和巴林建交,打破以色列在中東地區的孤立局面,也成為特朗普外交政績的亮麗一環。盡管11月3日的美國大選已經迫在眉睫,但以色列官員預期特朗普尚未停下,可能在大選前再助以色列跟阿拉伯或伊斯蘭國家建交。

【美國大選】蓬佩奧斡旋蘇丹除名恐怖主義名單 利特朗普選情【下一頁】

【諾貝爾獎】特朗普獲提名和平獎 促成以色列阿聯酋關係正常化【下一頁】

以色列地區合作部部長阿庫尼斯(Ofir Akunis)周三向軍方電台表示,他透過消息來源得出這個判斷:

「我有合理基礎相信,會在11月3日前有所公布。」

(I have a reasonable basis to believe that the announcement will come before Nov. 3)