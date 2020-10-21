【慳錢有方】港人抗疫愛吃薯片　哪些薯片又抵又好吃

▲ 市民若要最抵吃零食，有哪些選擇？

香港永明金融發布調查，研究港人疫情下飲食習慣，發現有逾4成受訪者疫情多吃零食以解悶，當中港人最愛抗疫零食三甲，依次序為薯片/蝦片（56%）、餅乾/曲奇餅（46%）和雪糕（39%）。

事實上，市面有不少薯片品牌可供選擇，包括Calbee、Lays、KETTLE、M&S、珍珍、Pringles、巨浪大切等。而近來日清和出前一丁等有售即食麵的品牌，亦加入製作薯片行列。

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市民若要最抵吃零食，有哪些選擇？小編比較不同網店出售Calbee、KETTLE、Lays和Pringles部份口味的薯片價格，以供參考：

1. KETTLE海鹽味（142克）

百佳：每件售26.5元

惠康：每件售28元

HKTVmall：每箱（15包）428元，平均每件約28.5元

一田eShop：一套兩件售36.9元，平均每件售約18.5元（限售200套）

2. Calbee熱浪香辣味（105克）

百佳：每件售16.6元

惠康：每件售16.9元

HKTVmall：四件售55元，平均每件售約14元

3. Calbee燒烤味（55克）

百佳：每件售9.9元

惠康：兩件售17元，平均每件售約8.5元

HKTVmall：兩件售17元，平均每件售約8.5元

4. Lays大波浪脆辣雞翼味（184.2克）

百佳：每件售21.9元

HKTVmall：兩件售45.8元，平均每件售約22.9元

5. Pringles燒烤味（110克）

百佳：每件售16.9元；兩件售25.8元，平均每件售約12.9元

惠康：每件售13.5元；兩件售22.8元，平均每件售約11.4元

HKTVmall：兩件售25.8元，平均每件售約12.9元

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責任編輯：馬意文