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【行業傳承】玉石工藝添父子情　挽救夕陽行業

商業 19:30 2020/10/21

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談浩然大學畢業後，在本地創辦「小玉舍」，並與父親談洲生（右）一同經營，冀透過品牌推廣傳統玉石工藝及文化。（湯炳強攝）

傳統玉石工藝現已成為夕陽行業，但本地有一對父子工匠，仍然默默經營及鑽研玉器藝術。父親談洲生為一名玉石雕刻師傅，兒子談浩然（Eddy）近年成立「小玉舍」，並與父親一同經營。Eddy將傳統工藝結合現代化設計，希望玉器藝術可以重獲社會重視，有更多港人願意欣賞。

談到兒時回憶，Eddy笑稱：「小時候爸爸每天都在家裏做玉器，家中房間擺放各種機器，那時候覺得機器的運作聲很吵，父親亦不允許我隨便進入工作房。」談洲生是一位傳統玉石師傅，自小跟隨親戚學藝，後來創辦「恒裕玉器」，至今經營已有40多年。

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Eddy在大學時讀產品設計，從小到大沒想過會從事玉石行業，但在學生時期已發現，愈來愈多工藝師傅，因為後繼無人而放棄傳承手藝。後來，談洲生經歷過一場大病，更成為Eddy的轉捩點，他為了傳承父親的工藝，在2015年決定成立「小玉舍」，原意是希望建立一個橋樑，讓客人認識傳統玉石工藝。

談洲生從事玉石行業40多年，家中同時是製作玉石的工作房，房間內佈滿機械及工具。（湯炳強攝）

不同角度思考　玉石展美態

品牌由父子一同經營，主要設計玉石戒指、頸鏈等各類型飾物，並設有6款系列供客人挑選，包括觸玉系列、婚嫁系列等。通常Eddy先與顧客接觸，了解客戶要求後，再與爸爸討論玉石的設計及可行性。談洲生笑言，他只是兒子的「手下」，在合作過程中，更多時候會聽取兒子意見。他希望盡量放手給兒子打理，給予發揮空間，二人合作時亦很少出現摩擦。

Eddy坦言，品牌建立初期，希望吸引本地年輕顧客，向他們推廣玉石工藝。但後來發現，即使是上了年紀的婆婆，或是新婚夫婦、年輕情侶，也在尋求玉器新形態，願意購買玉器佩戴。

傳統的玉石雕刻圖案一般設計優美，但現代人對玉器的審美截然不同，現代人更喜歡簡約設計。因此，Eddy將每件作品做到梭角分明，形態簡單，讓客人較易接受。此外，他亦會考慮作品的實用性，例如所有飾物採用的玉片，可以靈活旋轉，一來方便用家佩戴，其次可以從不同角度欣賞玉的形態。

產品以傳統工藝結合現代風格，款式設計簡約，較易吸引年輕客人目光。（湯炳強攝）

營商講求誠信　建立客人信心

與父親共事數年，Eddy坦言學習到不少做事及營商原則。他表示，很欣賞父親做生意講求誠信的態度，他會根據每件玉的質素來訂立價錢，並以誠實待客，不但會減少爭執，並從中建立客人信心。

在Eddy印象中，一直以來父親對工作充滿熱誠，「自己不時熬夜趕工，最後一道工序一旦出現問題，整個作品都需要重做，創作過程難免經歷失敗及沮喪。」他表示，幸好有爸爸從旁輔助，在工作及心靈上給予支援，「爸爸是過來人，知道工作的辛酸，有時可以與爸爸一同分享，其實十分難得。」

玉器製作過程複雜，需經過層層工序打磨而成，作為工藝師的談浩然，經常要為工作而熬夜。（湯炳強攝）

Eddy表示，未來會透過參與展覽或舉辦工作坊，在地推廣玉石工藝文化。他希望透過經營品牌，吸引更多港人認識玉石，了解當中文化。他認為若沒有人了解玉器工藝，這門工藝就會慢慢流失，而下一代做設計的人又少一個選擇。

記者：李寶如

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