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【英國疫情】南約克郡同意升至最高警示 140萬人受影響

環球社會熱點 18:55 2020/10/21

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英國南約克郡地區由周六起上調至最高警示級別，料有140萬人受影響。

英國的新冠肺炎疫情持續，英國政府決定將大曼徹斯特的警示級別，由周五（23日）起上調至最高的「非常高」級別。南約克郡地區也緊隨其後，屬工黨的謝菲爾德市長賈維斯（Dan Jarvis）同意上調至最高警示，料有140萬人受影響。

【英國疫情】大曼徹斯特周五升至最高警示 禁酒吧營業 【下一頁】

【英國疫情】希斯路機場設即場新冠病毒檢測 1小時有結果 【下一頁】

謝菲爾德（Sheffield）市長賈維斯證實，已和英國政府就上調警示方面達成協議。新限制將適用於南約克郡4個地區，包括巴恩斯利（Barnsley）、羅瑟勒姆（Rotherham）、謝菲爾德和唐卡斯特（Doncaster）。

當地由周六（24日）凌晨12時01分起上調至「非常高」（very high）警示級別，措施如下：

  • 酒吧、賭場、投注站及娛樂場所關閉最少四星期，如酒吧改以餐廳形式經營就可維持營業；
  • 禁止非家庭成員於招待場所及私人花園聚會，包括室内及室外；
  • 健身室仍可開放，但暫停健身課堂；

賈維斯表示該地區的住院患者人數在10天内增1倍，認為上調至最高警示是負責任的選擇。他強調實施封鎖可更有效控制疫情，同時減低對企業和僱員的傷害。

【BNO移民】英國政府停批NI碼 累大批人搵唔到工開唔到戶【下一頁】

英國政府會為南約克郡地區提供4,100萬英鎊（約4.12億港元）的資金，其中1,100萬英鎊用於加強追蹤檢測和執法工作，其餘3,000萬英鎊用於支援受限制影響的酒吧餐廳等企業。

英國房屋大臣鄭偉祺（Robert Jenrick）也提出新支援方案，建議向實施最高警示限制措施的地區，按人頭計提供8英鎊的追蹤及檢測費，及20英鎊的企業支援費。

責任編輯：鄭錦玲

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