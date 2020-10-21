【ET講股通】孫運喜︰好友兩大武器 （立即觀看）

港股走勢今日反覆偏好，恒生指數全日升184點，報24754點，大市成交1,095億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，今日大市造好，主要多得幾隻股份，如藥明生物 （02269） 升11.6%，貢獻恒指最多升幅；中移動 （00941） 亦升3.9%。

大市形勢方面，消息面氣氛麻麻，國泰 （00293） 重組兼大裁員，港龍航空更停運，對經濟和樓市氣氛皆有影響。

雖然如此，但港股今日照升，能否趁勢再下一城，孫運喜認為有機會。

美滙短中綫轉弱 有利港股

首先，外圍方面，美滙指數跌穿近期的93爭持水平，技術上跌破兩個重要位︰50天綫及短期上升軌。

換言之，美滙指數短綫及中綫轉弱，美滙弱，則有利資金流向新興市場，亦有利港股。

內銀股、中資電訊股 成兩大武器

其次，是好友兩大武器，港股近期輪流上升，多得兩類股份發力。

其一武器是內銀股，自國慶黃金周後一直上，如工行 （01398） 一枝陽燭整固後接一枝陽燭，今日再升，似突破旗形走勢，並升穿100天綫。內銀股今次升勢主因是，經濟向好及讓利幅度少於預期。

中移動目標價 上望71.08元

另一武器是中資電訊股，聯通 （00762） 大升逾11%，並突破頭肩底。中移動亦升穿前浪頂阻力，為轉勢迹象。

中資電訊股今次不似藍燈籠，富瑞報告預期會盈利復甦，利好股價，中移動目標價更上望71.08元，潛左升幅約20元。

在兩大武器，國企指數亦已率先突破頭肩底，故恒指亦有望跟隨，挑戰頸綫，突破25000大關。

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