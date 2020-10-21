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【網絡熱話】何超盈閨蜜「百億千金」余晚晚家底揭秘　父親是「亞洲木門大王」

即市財經 18:36 2020/10/21

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百億千金余晚晚是亞洲木門大王獨女。

「百億千金」余晚晚（Wendy Yu）與何超盈閨蜜合照再登上中港兩地網絡熱話。余晚晚早在多年前就是時尚界的寵兒及各國媒體的話題人物，看LV、Chanel秀場必坐前排、不費吹灰之力買下以十萬為單位計算的高定禮服、是多個時尚品牌的投資者等，高調惹人注目，令人好奇其家庭背景究竟有多雄厚？

余晚晚是「亞洲木門大王」余靜淵的獨生女。余靜淵是夢天木門集團董事長，夢天木門亞洲最大的木門製造商，與Masionite、Home Depot等名牌家居建材零售商有長和合作，是中國恒大 （03333）、 綠城（滬：600606）、萬達等地產商的精裝房合作夥伴，更是花大筆代言費請劉德華做代言人，只因余晚晚追星劉德華。

夢天家居銷售下滑　劉德華代言費縮水

余靜淵控股的夢天木門今年6月遞交招股書，衝刺A股上市，計劃集資9.8億元（人民幣，下同）。招股書初步披露，集團為家族企業，余靜淵通過夢天控股控制公司75%的表決權。

2017年至2019年，夢天家居的營業收入分別為14.82億元、13.45億元、13.48億元，呈下降趨勢。木門類產品收入佔比分別高達83.67%、76.93%和74.05%；木門板塊營業收入分別為12.33億元、10.12億元、9.73億元。

另外，公司近3年大幅壓縮銷售費用尤其是廣告費，公司廣告宣傳費金額分別為9065.53萬元、8153.15萬元、4860.96萬元。廣告宣傳費中，劉德華的代言費略有變化，2017年-2019年分別為1717.77萬元、1052.90萬元、1184.39萬元。

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編輯：陳華

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