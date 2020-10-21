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【植物肉商機】Impossible Foods擬增聘100名科研人才　下一步推出「不可能牛奶」？

商業 19:00 2020/10/21

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植物肉熱潮繼續風靡全球，生產商之一的Impossible Foods正研究「不可能牛奶」、牛扒及魚類替代品，擬聘請超過100名科研人才，加快開發產品。

【植物肉商機】Impossible Foods「不可能植物牛肉」全港100間百佳上架　零售價89.9元

Impossible Foods創辦人兼行政總裁Patrick O. Brown透露，品牌正研發生產 「不可能牛奶」，並於日前公布產品雛型；即非乳製品的奶類飲品，但味道則如一般牛奶一樣。

Impossible Foods擬明年聘請超過100名科研人才，把現時的研究及開發規模擴大一倍，加快開發進度。不過，品牌並未透露任何新產品推出時間表。

事實上，非乳製奶類飲品一直是植物肉生產商如Impossible Foods、Beyond Meat等，可開發的潛在市場。植物奶的出現使牛奶消耗量減少，但Patrick O. Brown認為，現時植物奶的選擇不足。他更指，若然選擇足夠，根本不會出現乳製產品市場。

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責任編輯：葉泳珊

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