友邦﹕投連險客戶風險胃納上升　客戶加碼股票基金

▲ 友邦香港及澳門首席財政總監張嘉駒表示，從4月至5月起，投連險客戶的風險胃納上升。

友邦香港及澳門首席財政總監張嘉駒表示，今年投資市場大幅波動，從4月至5月起，投連險客戶的風險胃納有所增長。他表示，年初客戶傾向投資債劵基金與派息基金，但在下半年起客戶取向有所改變，開始增加股票基金的配置，他預期趨勢將會延續一段時間。

張嘉駒表示，在經歷市況大變動後，客戶傾向分散投資風險，比較少集中單一投資。

友邦今年5月推出「智能投資選擇服務」，向已投保指定相連壽險計劃的新客戶提供長線、多元化的投資組合建議。張嘉駒表示，服務推出後，有五成客戶皆有參考其投資組合建議。友邦現進一步將服務拓展至電子客戶商戶服務平台及現有客戶，讓已投保指定相連壽險計劃的新舊客戶均能自主參閱投資組合。

友邦表示，有關客戶會先在供財務策劃顧問使用的互動式銷售點平台，完成財務需要分析和風險評估問卷。友邦將會按其評估分數，提供個人化的投資參考組合。客戶日後可在流動應用程式或網頁版參閱每季最新參考投資組合，並自行調整現有投資部署。

有關服務亦新增服務聊天機械人、投資選擇到價提示和基金甄選器等功能。友邦預期，此服務將可降低客戶轉換基金的成本，以及簡化客戶查詢、比較基金資料的時間。

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編輯﹕賴奕羚