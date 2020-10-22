【公司心戰室@iM網欄】秘書須知 新來的秘書



小仙是市場部的Assistant，進公司三年多，話不多，人比較文靜，但做事爽快俐落，話頭醒尾，最令大家喜歡的是她很Helpful，不管事情是不是該她做的，二話不說，主動做妥。幫老施多年的秘書辭工生仔，人事部便把小仙調來給老施做秘書，也是升職加薪的調動。

今天是小仙第一天在老施Office上班，老施忙了一上午，下午找小仙進辦公室，好好的跟她做個Induction（就職儀式）。

「老施，很高興可以幫你工作，跟你學習。我沒有當秘書的經驗，希望你多多包涵。」小妮子平時有點害羞，沒想到她還挺會說客套話。

「不要緊，讓我把我的要求跟你先講清楚，過一段時間磨合後，應該就沒問題了。」老施通常在新同事初上班時，都喜歡先訓話一番，這樣大家才能有基本的共識。

主動結人脈網 打好關係

「首先謹記妳的職責是我的秘書，也就是我最親密的同事拍檔，要是妳幫不了我忙，那就沒價值了。」小仙點點頭，看來老施這開場白的重話，沒有把她嚇倒。

「妳是我的秘書，也就是代表我。妳對人處事的作風態度，也反映了我的作風態度，妳需要經常幫我跟其他人聯繫，所以切記要有禮貌，要專業。」其實這點我對小仙很有信心，也是我挑選她的原因。

「公司人多部門多，妳首要的是跟其他部門的秘書打聲招呼，讓她們知道妳已經到位，不要只發電郵，要到處走動一下，自我介紹，還有其他不認識的部門老闆們，也要主動認識，這樣人家才知道妳的存在，盡快建立好妳的Network。」小仙很認真的把我的話寫在Notepad上。

「還有常常要找他們幫忙的Office Assistant、Receptionist、司機大佬們等，妳都要跟他們打好關係。」小仙用力點頭。

部門管家婆 最緊要口密

「至於我的Calendar，有空檔不代表我一定Available，有些會議應酬我不一定參加，所以有任何邀約，別立即跟人Confirm，先跟我商量。所有Appointments不管是Confirmed的或已推辭的，都要在我的Calendar記下，這樣要是人家向我提起，我才記得是答應了還是推了。

「所有進來的文件書信，妳都可以先幫我打開，看看大致的內容，有妳認為重要的，都要提醒我優先處理。堆在In-tray和Pending的要經常檢查，看看有沒有快到Deadline要Action的。除了處理我的工作之外，妳還是我們部門的『管家婆』，同事們的Admin Support，也勞煩妳照顧。」小仙點點頭。

「最後一點，也是最重要的一點，作為秘書，最重要是要口密，很多人都喜歡八卦，向妳打聽一些內幕消息或老闆的私隱，記得要小心謹慎，切記。」小仙坐直身體，認真的點頭，表示明白。

一口氣說了那麼多，我怕小仙吃不消，那就此打住，希望她慢慢消化。反正6時有個Cocktail，不到5時半便跟她說再見，離開公司。

將近7時，老施的手機來了一通SMS，看號碼不知是誰發來的，打開一看，原來是小仙，通知我第二天早上的會議提早了15分鐘。看來小仙已經進入狀況了。

作者_施伯樂 60後，從低故起晉升至跨國企業集團管理高層。歷年實戰經驗加上前輩貴人的口授身教，對如何在職場做人做事精益求精有了豐富的體會。喜歡討論在辦公室處事做人，求生上位的技巧和大小心法，也聽來不少職場的趣聞軼事。

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施伯樂、編輯：邊婕