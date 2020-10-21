恒指升184點 中資電訊股造好 聯通升11%
即市財經 18:31 2020/10/21
恒生指數收市報24754點，升184點。中資電訊股造好，聯通 （00762） 績前升11.1%，中電信 （00728） 升9.2%，中移動 （00941） 亦升3.9%。國泰 （00293） 落實重組，國泰港龍航空即日停運，國泰航空集團整體削減8500個職位；國泰股價今早曾升近7%，其後升幅收窄，全日升2.3%，收報5.85元。
【今日財經焦點】
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