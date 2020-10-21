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恒指升184點 中資電訊股造好 聯通升11%

即市財經 18:31 2020/10/21

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財經焦點速覽

恒生指數收市報24754點，升184點。中資電訊股造好，聯通 （00762） 績前升11.1%，中電信 （00728） 升9.2%，中移動 （00941） 亦升3.9%。國泰 （00293） 落實重組，國泰港龍航空即日停運，國泰航空集團整體削減8500個職位；國泰股價今早曾升近7%，其後升幅收窄，全日升2.3%，收報5.85元。

【今日財經焦點】

【恒指夜期】中資電訊股造好聯通升11%　恒指夜期早段續彈28點（不斷更新）

【國泰重組】國泰港龍即日停運、員工全數被裁　國泰全集團削8500職位、香港裁員5300人（不斷更新）

【國泰裁員】港龍航空35年走進歷史　毛紡大王創立、曾是港人飛內地首選（附今昔圖輯）

【HIBOR拆息】螞蟻招股撞期iBond認購　拆息續升1個月息兩連升

【新股IPO】萬國數據撞正iBond與螞蟻集團　投資者值不值得一搏？

【港滙強方】金管局再注資27.13億港元　一文看清金管局年內接美元紀錄

【精選投資分析】

港股現頭肩底 電訊股追落後（第四版）

【國泰裁員】股價單月反彈15% 勿被裁員消息沖昏頭腦（附大行最新目標價）

【內銀業茅台】招行業績料跑出 創新高在望加快吸（第二版：新增券商最新目標價表）

【強勢藍籌】申洲創新高彈半成　上望目標160元

華府起訴Google 開第一槍 科技股為何價照升？

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【MPF理財第一步】整合強積金戶口 BCT MPF專家助你管理MPF資產

欄名 : 財經焦點速覽

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