【假裸照風波】Telegram出現Deepfake技術  偽造大量女性假裸照

▲ 透過深度造假（Deepfake）技術，將女性的照片轉換為以假亂真的裸照，引發外界憂慮。

AI科技發展千里，如不謹慎考慮後果，恐會造成難以磨滅的的傷害。日前，Telegram就出現大量偽造的裸體圖片，而其中一些目標甚至是未成年少女。透過深度造假（Deepfake）技術，將女性的照片轉換為以假亂真的裸照，引發外界憂慮。

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據外媒報道，情報安全公司Sensity 的研究人員指，在通訊應用程式Telegram中，發現一個源自人工智能（AI）的「生成對抗網絡」（Generative Adversarial Network，GAN）偽造技術，利用演算法從現有數據中，產生新數據。截至2020年7月，逾10萬名婦女頓時成為目標，並被公開分享她們的假裸照。與「生成對抗網絡」進行交互的用戶表示，他們主要是使用從社交媒體拍攝的圖像來創建自己認識的女性的裸照，然後再通過Telegram 等通訊渠道，進行共享和交易。

該報告表示，他們已經與Telegram等相關的執法機構查詢，並分享他們的所有發現，但目前未有收到任何回應。婦女援助慈善組織Lucy Hadley指，儘管在復仇式色情上未取得進展，但法律上仍存在許多空隙。

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至今Deepfake技術已引發假新聞、假消息傳播的疑慮，儘管統計數據顯示，Deepfake偽造的圖像開始普遍，但仍未有具體定義為犯罪行為。

責任編輯：施雯雯