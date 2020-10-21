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【美國大選】「星爵」未撐拜登遭圍剿 羅拔唐尼幫忙解圍

環球政治 18:34 2020/10/21

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美國大選投票日11月3日舉行，荷里活以自由派支持者佔多數，不少人遂表態支持民主黨總統候選人拜登，包括電影《復仇者聯盟》（Avengers）多名演員。飾演「星爵」（Starlord）的演員Chris Pratt被質疑沒表態支持拜登，就是特朗普擁躉，惹來網民圍攻。電影拍檔「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr）和「變形俠醫」Mark Ruffalo相繼開腔，才替Chris Pratt解去這次網上圍剿。

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隨著大選投票日迫近，不少荷里活中人也相繼表態，包括「美國隊長」Chris Evans和「雷神」（Chris Hemsworth）都支持民主黨拜登，並為對方在網上籌款。

到本周日（18日），Netflix劇集《修女戰士》編劇Amy Berg在Twitter發帖，貼出美國隊長、雷神、星爵Chris Pratt和電影《神奇女俠》男主角Chris Pine的照片，指這4名Chris有一人必須要走。

於是，星爵Chris Pratt便遭網民點名，批評其保守派信念和基督教信仰，把他扣上特朗普秘密擁躉的帽子，形容他是「荷里活最差勁的Chris」。

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眼見星爵Chris Pratt遭到網民無理圍攻，曾經合作電影的羅拔唐尼和變形俠醫Mark Ruffalo都在社交網站幫口解圍。

Mark Ruffalo指出：

「你們所有人，Chris Pratt是堅強的人。我本人認識他，與其散播謊言，更應該看看他如何生活。他通常不公開作政治表態。這是轉移視線。讓我們繼續注視獎項，朋友們。我們如今已經接近了。」

羅拔唐尼則指：

「『無罪的人』正在向我兄弟Chris Pratt扔石頭。（他是）一個真正的基督徒，按原則生活，除了積極和感激，他從無任何表態……如果你們對Chris Pratt有意見，我有個新穎的主意，就是刪除你們的社交媒體帳戶……」

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責任編輯：陳啟賢

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