【防疫抗疫基金】第二輪美容院、按摩院及派對房間資助　10月23日起接受申請（附申請詳情）

▲ 防疫抗疫基金推出第二輪美容院、按摩院及派對房間資助計劃，本周五（10月23日）起接受申請。（資料圖片）

防疫抗疫基金推出第二輪美容院、按摩院及派對房間資助計劃，本周五（10月23日）起接受申請，預計可惠及約11,000間美容院及按摩院，以及約500間派對房間，資助預計將於本月底前開始陸續發放。

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申請資格

－ 根據政府按《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）下發出的指示而必須暫停營業的美容院、按摩院及派對房間。

－ 計劃亦涵蓋社企經營的處所。

申請方法

－ 計劃會設立一個專屬網站（bmpsubsidy.gov.hk）以接受網上申請。申請人只能透過該網站提交申請及證明文件。

－ 首輪計劃成功獲批的合資格美容院、按摩院及派對房間，無須重新提交商業資料及全套證明文件，只要在網上申請系統輸入其於首輪計劃的申請號碼及其商業登記號碼，以及額外提交一個計劃指定的業務地址證明以證明其業務仍然營運。

－ 沒有申請首輪計劃的商戶、已申請首輪計劃並正等待覆核結果的商戶，以及已於首輪計劃成功獲批但需要更改業務資料的商戶則須於網上申請系統遞交新申請。

資助金額

－ 美容院及按摩院按員工人數發放資助款額：1至2人可獲1.5萬元；3至4人可獲3萬元；5人或以上可獲5萬元；連鎖美容院及按摩院（隸屬同一商業機構並以同一商業登記經營）可獲得最多150萬元的資助。

－ 每間合資格的派對房間則會獲得一次過2萬元的資助。

申請期限

－ 10月23日早上9時至11月1日晚上11時59分

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責任編輯：朱悅瀅