【買樓理財】空姐、機師低市價賣樓　東涌筍盤湧現？

疫情全球肆虐，對航空業影響最深，國泰航空（00293）公布重組計劃，裁減8,500名職位。值得留意的是，不少機組人員為求上班方便，選居東涌，惟面對目前困局，部分「無工開」的機組人員，早前都賣樓套現，部分甚至以低市價出售。

【樓市走勢】東區指標屋苑屢現劈價 平逾百萬賣樓成常態 ?【下一頁】

中原陳偉業說，東涌海堤灣畔2座中層F室，實用面積508平方呎，向東南，享海景，原叫價670萬元，放盤5日，終減價40萬元，以630萬元易手，較市價平約3%，實用呎價12,402元。據了解，原業主為空姐，持貨13年，現帳面賺432萬元，單位期內升值2.2倍。

事實上，航空業停頓多時，不少機組人員早有準備，沽樓套現。市場消息指，映灣園1座中低層單位，實用面積470平方呎，上月以590萬元易手，實用呎價12,553元，略低市價。據悉，原業主是一名菲律賓籍機組人員，為求盡快賣樓，更不惜花費逾10萬元翻新單位。

此外，中原陳旭明表示，東堤灣畔2座高層D室，實用面積521平方呎，兩房間隔，原叫價720萬元放盤，終以700萬元易手，實用呎價13,436元。據悉，原業主為外籍空姐。

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