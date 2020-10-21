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【宏觀中國】北京啟動專項檢查　保障預售資金安全防樓盤爛尾

股樓投資 18:13 2020/10/21

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自從當局推出「三條紅綫」，內房企業的壓力大增，就連中國恒大（03333）也一度鬧出風波。周三（21日），北京住建委發出消息，啟動北京房地產市場秩序三類專項檢查，包括住房限購政策執行、商品房預售資金監管等。

【A股布局】第四季加大配置　兩因素令基金重新看好內銀股，請看【見下頁

據悉，本次檢查是北京市、區、部門統籌聯動，三類專項檢查由北京市住房城鄉建設委、市公安局、人行營業管理部、北京銀保監局等部門聯合開展。

為確保限購政策執行不走樣，北京住建委已對全市房地產開發企業和房地產經紀機構執行限購政策情況。專項檢查的首項為，嚴格限購政策執行，落實房住不炒紅線。

【港股追蹤】呢隻大牛股今年累升130％　惟今日遭花旗下調目標價，請看【見下頁

針對預售資金監管，檢查的重點將圍繞內房企業預售資金收存、支取、使用的及時性，監管銀行入帳監督和出帳審核，以及購房人貸款資金是否按規定發放至專用帳戶等情況開展檢查，這些措施主要保障預售資金更加安全、規範、高效使用，防範延期交房、樓盤爛尾等風險。

資料顯示，截至目前北京在途監管預售項目近千個，對防範樓盤爛尾發揮了積極作用。

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記者：林衛

北京 中國 中國人民銀行 中國恒大（03333） 經濟

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