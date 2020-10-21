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調查顯示六成港人抗疫期間增磅　邊款零食最受歡迎？

環球政經 18:19 2020/10/21

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新冠疫情期間實現社交隔隔離措施，限制民眾出行。根據香港永明金融最新發布的「疫情下港人飲食習慣轉變」調查發現，港人在此期間失衡飲食及缺乏運動的情況嚴重有近6成受訪者(55%)表示自己在疫情期間增磅，即每兩人就有一人在此期間發胖。

調查發現，7成受訪打工仔表示公司在疫情下有提供在家工作安排，令在家時間大幅增加，飲食習慣也因而有所改變。7成港人疫情期間有叫外賣，逾3成人因疫情增加叫外賣次數，更有逾4成受訪者坦言在此期間吃了更多零食。根據調查顯示，以下五種零食是港人疫情期間最愛抗疫零食。

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被問及在此期間多吃零食的原因，近6成表示因為「留家抗疫太苦悶，食零食可令自己開心」，而愈年輕的受訪者愈傾向依靠零食解悶而43%女士更表示常去購物點變成超市，因而容易多買零食。

港人於疫情期間多吃了零食，但運動習慣卻未有相應調節以抵銷攝取量。根據調查，41%受訪者表示完全沒有運動習慣，僅8%受訪者每週運動量達150分鐘或以上。在失衡飲食加上嚴重缺乏運動的雙重因素下，港人容易增磅，註冊營養師劉惠汶更表示有機會因此增加患糖尿病風險，下圖為劉惠汶提供的建議外賣選擇以及健康飲食貼士。

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編輯：李勝男

疫情 運動 金融 外賣 朱古力 零食 營養師 香港 運動

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