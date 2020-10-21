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【保就業計劃】第二期資助僱主名單出爐　牛奶公司獲近4億補貼本輪最多

即市財經 17:58 2020/10/21

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第二期保就業計劃獲發資助僱主名單今日(21日)出爐，有關補貼將資助僱主9至11月支薪。今日出爐名單中，牛奶有限公司獲最多補貼，涉及資助額達3.99億港元，承諾受薪僱員為21611人。

百佳超級市場(香港)有限公司，獲批出1.61億港元，承諾受薪僱員為8215人﹐排名第二；屈臣氏零售(香港)有限公司則獲發7175萬元，涉及2960名員工。

順豐速運(香港)有限公司亦獲批6939萬，承諾受薪人數2692人，而順豐速運(中國)有限公司則獲1231萬，涉及509名員工，兩間公司共獲8170萬港元資助。另外，數碼通(00315) 則獲3810萬元資助， 承諾受薪人數1413人，排名第五。

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