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【螞蟻IPO】螞蟻集團未招股先興奮　MSCI有意將螞蟻H股快速納入中國指數

股樓投資 20:38 2020/10/21

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螞蟻集團下星期招股，相信又將掀起市場一片「瘋狂」。

然而，還未有太多螞蟻集團的招股詳情，MSCI已率先公布有意評估螞蟻集團H股或可快速納入MSCI中國指數。

螞蟻集團招股上市在即   三大業務你要知，想知詳情請按：【下一頁】

MSCI表示，根據現時螞蟻集團最新資料顯示，雖然螞蟻集團的集資額、A股及H股的掛牌日仍未落實，但MSCI會獨立評估螞蟻集團A股及H股表現，是否夠資格納入MSCI中國指數及MSCI中國A股指數。

螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO，想知詳情請按：【下一頁】

與此同時，螞蟻集團A股或會被快速納入MSCI中國A股在岸指數。螞蟻集團A及H股可能被快速納入MSCI中國全股票指數(MSCI China All Shares Index)。MSCI表明會繼續密切留意螞蟻集團的招股情況。

螞蟻集團初步預計會在下周二（27日）重陽節假期後展開，10月30日截止認購，暫定11月6日掛牌。

螞蟻集團（前稱螞蟻金服）上市 下周二招股 11月6日掛牌，想知詳情請按：【下一頁】

 

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

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