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【Fintech商機】金融科技周下月初線上舉行　料吸逾2.5萬人聚焦大灣區商機

商業 18:00 2020/10/21

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香港金融科技周將於11月2日至6日在線上舉行，預計將吸引逾25,000名來自超過70個經濟體的參加者，以及超過350位演講者、500家參展商及30個貿易代表團參與。(資料圖片)

疫情加速數碼化進程，不少企業希望搶先探索金融科技商機。香港金融科技周將於11月2日至6日在線上舉行，預計將吸引逾25,000名來自超過70個經濟體的參加者，以及超過350位演講者、500家參展商及30個貿易代表團參與。

【疫下轉型】未來5大科技投資領域　數據管理、5G、多雲環境還有？

【一文看清中小企自救有方】逆境下如何轉型網銷・投資新科技・培養人才　新常態下讀懂消費需求【不斷更新】

線上平台由五個頻道組成，聚焦於香港和粵港澳大灣區的市場韌性及發展商機、金融科技的未來趨勢以及金融行業的增長機遇等話題。今年的金融科技周以「金融科技人性化」為主題，突出後疫情時期透過人性化的金融科技重燃經濟增長，為社會和商界提供金融推動力，並將透過人工智能配對、線上實時對話的交流機會及香港文化周邊活動等提供嶄新的線上活動體驗。

為期一周的活動包括傑出嘉賓多頻道演講、FintechHK環球決賽、全球Fast Track計劃、展覽、商業配對、交流活動及演示展等等。與會講者來自不同機構，如騰訊公司、平安集團、金管局、證監會等的企業領導。

【支援中小企】調查：中小企受打擊是大企兩倍　善用科技可減少失業率

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅

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